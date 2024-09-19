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Сегодня, 21:37

Защитник «Локомотива» Монтес сравнил РПЛ с чемпионатом Испании

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Защитник «Локомотива» Сесар Монтес ответил на вопросы журналистов после матча 4-го тура групповой стадии FONBET Пути РПЛ Кубка России с «Химками» (5:1).

27-летний мексиканец перешел в московский клуб в минувшее трансферное окно из испанской «Альмерии».

— Какие впечатления от первых матчей в России и можешь ли сравнить с Испанией?

— По поводу впечатлений — они сильные. Есть отличия от того, что я видел в Испании. Тут другой ритм, другие пространства, нужно время на адаптацию, чтобы войти в этот ритм.

— Как оценишь дебют?

— Рад, что сегодня выиграли, получилось забить гол — такое нечасто у защитников получается. Вот сегодня это удалось, смог помочь команде и порадовать болельщиков.

«Локомотив» набрал 12 очков и обеспечил себе выход в плей-офф турнира. После этой игры железнодорожники продолжают лидировать в турнирной таблице группы В. У «Химок» 3 балла и третья строчка. Команды играют в одном квартете с «Ростовом» (9) и «Оренбургом» (0).

Александр Абустин

ФК Локомотив (Москва)
Сесар Монтес

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