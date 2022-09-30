Тикнизян объяснил, что изменилось в «Локомотиве» после ухода Комппера

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян объяснил «СЭ» изменения в команде после ухода тренера Марвина Комппера.

— «Локомотив устроил фурор в матче с «Химками». Как это произошло?

— Команда вышла максимально мотивированной, заряженной. Для нас была очень важна победа над «Химками». Она придаст уверенности перед матчем в чемпионате с «Уралом». Для нас теперь каждая игра как финал. Поэтому такой результат.

— Что-то изменилось?

— Нет, ничего не изменилось. Поле прямоугольное, мяч круглый. Команда работала в перерыв? Естественно, пришел новый тренер, у него свое видение, свои взгляды. Мы стараемся выполнять его установку, план на игру. Я говорю о Циннбауэре. Если смотреть с точки зрения футбола, мы стали играть более дисциплинированно, рационально. Я не сравниваю тренеров, не говорю, что один хуже другого. Просто у каждого свое видение. Зависит от того, воспринимает ли его команда.

28 сентября железнодорожники разгромили «Химки» (5:0) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России. Московский клуб набрал 5 очков и занимает 3-е место в группе A.

В Российской премьер-лиге «Локомотив» с 9 баллами располагается на 12-й позиции.