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Кубок России

27 ноября, 22:07

Тикнизян: «Сезон, если честно, неоднозначный. Впереди много работы»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (3:1) в матче 6-го тура Пути РПЛ Кубка России.

— Сезон, если честно, неоднозначный. Впереди много работы, как я уже говорил неоднократно. Надо проделать колоссальную работу над собой и над своими ошибками и сделать большой шаг впереди для того, чтобы наши болельщики приходили и получали такое удовольствие от игры, как сегодня. Спасибо им за поддержку, несмотря на погоду, сегодня было холодно. Это нас мотивирует, вдохновляет.

— Сильно ли сказалось на результате матча то, что вы играли против прошлой команды тренера?

— Не думаю. Конечно, мы разобрали соперника. Но даже если наш нынешний тренер не работал раньше в «Нижнем Новгороде», ничего бы не изменилось в плане подготовки к игре.

«Локомотив» набрал 11 очков и заняло второе место в группе А, что дает право прямого попадания в плей-офф Пути РПЛ.

Наяир Тикнизян
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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