Тикнизян: «Тяжело обороняться, когда нападающие не возвращаются? Будем решать все внутри команды»

Тикнизян прокомментировал слова Баринова о работе нападающих «Локомотива» в обороне

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал для «СЭ» слова полузащитника и капитана команды Дмитрия Баринова о работе нападающих в обороне.

— Баринов говорил, что не всегда нападающие возвращаются, тяжело обороняться вшестером. Ты согласен?

— Дима — капитан нашей команды, он имеет полное право рассуждать на подобные темы. Я не имею права это комментировать. Думаю, мы будем решать все внутри команды. Это правильно, на мой взгляд.

28 сентября железнодорожники разгромили «Химки» (5:0) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России. Московский клуб набрал 5 очков и занимает 3-е место в группе A.

В Российской премьер-лиге «Локомотив» с 9 баллами располагается на 12-й позиции.