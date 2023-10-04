Тикнизян: «Уверен, что Дзюба и Сулейманов будут дополнять друг друга»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян после победы над «Ростовом» (3:1) в матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России высказался о голе форварда Тимура Сулейманова.

«Тимур — молодец, но это немного некорректный вопрос. Что Артем, что Тимур — очень важные футболисты для нашей команды. Это абсолютно разноплановые игроки, и где-то будет выгоднее использовать Артема, а в каких-то ситуациях Тимура. Я уверен, что они будут дополнять друг друга», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

Сулейманов забил свой первый гол за «Локомотив» после перехода из «Пари НН» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и предусматривает опцию выкупа.