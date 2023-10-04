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Сегодня, 10:02

Тикнизян: «Уверен, что Дзюба и Сулейманов будут дополнять друг друга»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян после победы над «Ростовом» (3:1) в матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России высказался о голе форварда Тимура Сулейманова.

«Тимур — молодец, но это немного некорректный вопрос. Что Артем, что Тимур — очень важные футболисты для нашей команды. Это абсолютно разноплановые игроки, и где-то будет выгоднее использовать Артема, а в каких-то ситуациях Тимура. Я уверен, что они будут дополнять друг друга», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

Сулейманов забил свой первый гол за «Локомотив» после перехода из «Пари НН» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и предусматривает опцию выкупа.

Антон Миранчук и&nbsp;Наир Тикнизян в&nbsp;матче &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Локо» набирает ход после слабого старта сезона. Не оставил шансов «Ростову» и вышел на первое место в группе
Источник: Metaratings
Наяир Тикнизян
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Тимур Сулейманов
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