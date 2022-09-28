Тин Едвай заявил, что не собирается покидать Россию

Защитник московского «Локомотива» Тин Едвай после матча Кубка России (5:0) заявил, что не собирается покидать Россию.

— Что скажете о победе над «Химками»?

—Мы создавали моменты, могли забивать больше. Фантастический результат.

— Как на вас отражается ситуация в стране?

— Всегда это спорт, мы пытаемся не думать об этом. Наверное, лучше спросить русских о ситуации. Возможно, их родственникам или друзьям нужно будет в армию. Мне грустно от этого. Надеюсь, все скоро закончится. Какой день на максимальном фокусе тренируемся.

— Останетесь в Москве?

— Да.

— Писали, что вы могли покинуть Москву...

— Неправда. С самого начала лета я думал, что нужно остаться. Настолько ситуация позволит, я буду оставаться здесь.