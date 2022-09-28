Тин Едвай заявил, что не собирается покидать Россию

28 сентября, 20:25
Защитник московского «Локомотива» Тин Едвай после матча Кубка России (5:0) заявил, что не собирается покидать Россию.
— Что скажете о победе над «Химками»?
—Мы создавали моменты, могли забивать больше. Фантастический результат.
— Как на вас отражается ситуация в стране?
— Всегда это спорт, мы пытаемся не думать об этом. Наверное, лучше спросить русских о ситуации. Возможно, их родственникам или друзьям нужно будет в армию. Мне грустно от этого. Надеюсь, все скоро закончится. Какой день на максимальном фокусе тренируемся.
— Останетесь в Москве?
— Да.
— Писали, что вы могли покинуть Москву...
— Неправда. С самого начала лета я думал, что нужно остаться. Настолько ситуация позволит, я буду оставаться здесь.