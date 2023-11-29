Сиваков — о победе над «Спартаком»: «Могли как выиграть 3:0, так и закончить 1:1»

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (1:0).

— Победа есть победа. Могли как выиграть 3:0, так и закончить 1:1. Они нас простили в конце. Доволен, что победили. Эта победа была важна для нас с психологической точки зрения.

— Что нужно сделать, чтобы в чемпионате в ближайшее время тоже победить?

— Забить на один гол больше, чем соперник.

— Как оценишь шансы команды в ответном матче?

— Еще долго до него, даже не думал об этом. Понятно, что нам будет тяжело. Ничего нового не скажу, но будем стараться.

Ответная игра между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится на «Открытие Арене» в Москве.