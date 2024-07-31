Чернов рассказал о целях «Ростова» в Кубке России

Защитник «Ростова» Евгений Чернов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, какие цели ставит перед собой команда в FONBET Кубке России-2024/25.

«Цель всегда одна — выходить на следующий матч и стараться его выиграть. Ты профессиональный спортсмен, ты не можешь выйти по-другому и думать: «А сегодня я сыграю вничью или сегодня нужно проиграть». Нет, конечно. Мы выходим побеждать. От каждого матча отталкиваемся с этим настроем», — сказал Чернов «СЭ».

В следующем кубковом матче Пути РПЛ «Ростов» сыграет с «Химками». Встреча состоится 13 августа, начало — в 20:00 по московскому времени.

Александр Абустин