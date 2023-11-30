Вахания: «От матча с ЦСКА двоякие впечатления. «Ростов» мог победить, если бы использовал все свои моменты»

Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился впечатлениями от матча 1/4 финала ФОНБЕТ Кубка России против ЦСКА (1:1).

«Двоякие впечатления, потому что играли неплохо, но при этом не удалось победить. Мы создавали неплохие моменты в этой игре. Мы могли выиграть, если бы реализовывали моменты», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

Хозяева открыли счет на 8-й минуте — после прострела Мохеби мяч в свои ворота отправил Кирилл Набабкин. На 32-й минуте счет сравнял Антон Заболотный. На 77-й минуте армейцы остались в меньшинстве после удаления Мойзеса.

В текущем сезоне 22-летний Вахания сыграл 17 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.