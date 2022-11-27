Ловрен о драке в матче «Зенит» — «Спартак»: «О боже мой! Я шокирован»

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен после матча на ЧМ-2022 прокомментировал драку в кубковой игре сине-бело-голубых против «Спартака». Видео ему показали российские журналисты.

— О, дерьмо! О боже мой! Мы выиграли, а это самое главное. Но я шокирован, видя эту драку. На месте Родригао я бы сделал то же самое [разнимал]. Обязательно поговорю с ребятами об этом. Это как UFC. Повторюсь, я в шоке. Надеюсь, все в порядке, — сказал хорват корреспонденту «СЭ».

— Ты общаешься с кем-нибудь из «Зенита»?

— Да, у нас есть группа. Вчера я пожелал команде удачи на сегодня. Это хорошо, что они выиграли. Это очень важно!

— Когда ты решил остаться в «Зените» этим летом, это могло повлиять на твое выступления в национальной команде?

— Да и нет. У меня был много мыслей в голове, что делать. Но мне кажется, я принял лучшее решение — остаться в команде, потому что я чувствую гордость, я капитан там. У нас был хороший сезон!

— Ты общался с Даличем об этом?

— Да, конечно. Далич поддержал меня, сказал, что я должен остаться. Это было лучшим решением.

— Тебя расстраивает, что российские друзья из «Зенита» не тут?

— Да, конечно. Я всегда говорил, что спорт и политика не должны быть вместе. Это большая команда, к сожалению, они не тут. Но все большие команды не тут — Италия и мой друг Салах. Но я надеюсь, что скоро все изменится. Я смотрю с позитивной стороны.

В результате драки в конце основного времени матча Кубка России в Санкт-Петербурге (0:0, пенальти 4:2) красные карточки получили по 3 игрока из каждой команды. У «Зенита» были удалены Родригао, Малком и Вильмар Барриос, у «Спартака» — Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон.