Дуарте — о победе над «Пари НН»: «Поддерживаем друг друга и двигаемся вперед»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги матча 2-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России против «Пари НН» (5:4).

«С первых минут мы контролировали игру. Но во втором тайме нам было сложно. Рад, что удалось выиграть матч. Было ли особенно тяжело против «Пари НН»? Все игры тяжелые. Но мы вместе, поддерживаем друг друга и двигаемся вперед», — сказал Дуарте «СЭ».

«Спартак» набрал 6 очков и возглавил группу D. «Пари НН» с 2 очками — на втором месте.

В следующей игре красно-белые дома примут «Динамо» 29 августа. «Пари НН» также дома сыграет с «Краснодаром» 29-го числа.