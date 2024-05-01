Защитник «Спартака» Бабич покинул стадион хромая

Защитник «Спартака» Срджан Бабич покинул стадион «ВТБ-Арена» в тейпе и хромая.

В матче второй стадии 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» — 2:0. Защитник красно-белых Бабич был заменен в начале первого тайма из-за повреждения.

В текущем сезоне 28-летний серб провел 23 матча за «Спартак» во всех турнирах, отличившись тремя голами.

«Спартак» вышел в финал пути регионов Кубка России, где встретится с победителем матча «Ростов» — «Балтика». Финал пути регионов пройдет 14-16 мая.