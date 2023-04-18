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Сегодня, 13:41

Чернов: «Акрон» выбил «Локомотив» и «Динамо» — легкой игры не будет"

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился ожиданиями от полуфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России с «Акроном».

«Все билеты на матч выкупят, еще и за стадионом люди будут стоять, переживать и поддерживать. Надо сыграть на три головы сильнее, чем с «Торпедо», чтобы рассчитывать на хороший исход. «Акрон» выбил «Локомотив» и «Динамо» — легкой игры не будет», — приводит «Чемпионат» слова Чернова.

Матч между командами пройдет 19 апреля на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5072727-chernov-iz-spartaka-o-matche-s-akronom-lyudi-budut-stoyat-za-stadionom-i-perezhivat.html
Никита Чернов
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РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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