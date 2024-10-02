Денисов: «Не помню опасных моментов от Тюкавина»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу над «Динамо» (3:2) в 5-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России

После предыдущего матча команд в РПЛ Тюкавин заявил, что намеренно играл в зоне Денисова, поскольку он «не так хорошо обороняется».

— Твой агент говорил, что ты готов сожрать Тюкавина.

— Не помню опасных момент от него.

— Его сложнее закрыть, чем Клаудиньо?

— Риторический вопрос.

— Многие говорят, что защита — самое слабое звено в составе. Чувствуете, что в последнее «Спартак» неуверенно играет в обороне?

— Можете отмотать назад. Посмотрите, когда мы играли 5 матчей на ноль. Никто про это не говорил. Всегда хвалил нашу полузащиту и атаку. Говорил, что в первую очередь мы играли благодаря им. Атакуем и обороняемся как команда. Сейчас играем один в один. Если кто-то не добегает, возникают зоны. Маленькие эпизоды влияют.

— Какая твоя любимая кричалка болельщиков «Спартака»

— Боже «Спартак» храни.

«Спартак» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе A. В четвертьфинале красно-белые сыграют с «Ростовом». «Динамо» (8) идет вторым в квартете.