Джикия: «У «Спартака» до паузы не было результата. Но сейчас другое настроение, побеждать приятно»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как пауза на международные матчи повлияла на красно-белых.

Команда Гильермо Абаскаля победила «Пари НН» (3:0) в матче 4-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«У «Спартака» до паузы не было результата. Но сейчас другое настроение, побеждать приятно» Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как пауза на международные матчи повлияла на красно-белых. «Да, не было результата, скажем так. Побеждать всегда приятно, сейчас совсем другое настроение. Это радует и движет вперед. Давление на свои ворота от «Пари НН»? Не буду отвечать, надо относится с уважением к соперникам. В прошлой игре они забили нам 4 мяча», — сказал Джикия.

Красно-белые гарантировали себе выход в плей-офф FONBET Кубка России, набрав 12 очков в 4 матчах группового турнира. 4 октября «Спартак» в гостях встретится в кубковой игре с «Динамо».