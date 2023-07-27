Джикия — о матче с «Краснодаром»: «Одержали важную победу на ранней стадии Кубка»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги матча 1-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (2:1).

«Погода жаркая, но все равно лучше, чем в декабре. Самое главное — одержали важную победу на ранней стадии Кубка. Все рады, все довольны. Едем домой не на поезде в этот раз, но опыт такой имеется. Внесли корректировки после прошлых поездок», — сказал Джикия.

Капитан «Спартака» также прокомментировал удаление Эдуарда Сперцяна.

«Сам момент не видел, комментировать будет некорректно. Такое бывает. Справедливое ли оно? Не видел», — добавил Джикия.