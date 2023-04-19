Джикия о вылете из FONBET Кубка России: «Мы еще играем в чемпионате России»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Акрона» (1:2) в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Какие теперь у вас остаются цели?

— Мы еще играем в чемпионате России. Побеждать в каждом матче.

— Обидное поражение не может разладить команду в психологическом плане?

— Нет, не может.

— Вы сегодня не появились из-за того, что поле искусственное?

— Не готов еще. Не до конца восстановился.

— Чего не хватило?

— Нам бы очень мог помочь первый гол, который мы могли забить. Но и дальше были очень хорошие два подхода, где мы не реализовали моменты. Потом пропустили первый гол, потом второй. Игра пошла по-другому.

В 24-м туре РПЛ «Спартак» примет «Краснодар» 24 апреля.