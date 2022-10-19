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Сегодня, 20:53

Чернов — о победе над «Факелом»: «В Воронеже всегда тяжело играть, горды тем, что удалось дважды победить тут»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал победу над «Факелом» (2:1) в матче 4-го тура групповой стадии Кубка России.

— Был очень рад вернуться на поле, как и любой другой футболист, который не попадал в стартовый состав на протяжении нескольких матчей. Тренер дал шанс в Кубке России, и думаю, что я им воспользовался.

— В дерби с ЦСКА (2:2) ты вышел всего лишь на минуту, но болельщики встретили тебя гулом, как ты отреагировал на это?

— Да там Кучаев больше всех кричал, подогревал публику. Когда условный Бакаев выходил на поле за «Зенит» против нас, гула была гораздо больше. Я не слышал сильного гула в свой адрес.

— Рассказов забил спустя долгий период времени, как его поздравили?

— Да по-обычному. На следующей тренировке сделаем ему коридор, поздравим. Думаю, что проставится перед командой. Мы все очень рады за Колю! Было много негатива в его сторону не по делу. Он большой профессионал, сегодня он это доказал.

— По судейству у вас есть вопросы сегодня?

— Нет, пенальти был сегодня. Мяч попал в руку, судья даже не думал по поводу решения.

— Было нервно в конце матча?

— Здесь всегда тяжело играть. Не только нам, большинству команд РПЛ. Мы горды тем, что нам удалось дважды победить тут.

Никита Чернов
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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