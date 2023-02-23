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Кубок России

Сегодня, 10:55

Чернов считает, что гол «Локомотива» был отменен справедливо

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов в комментарии для «СЭ» высказался об отмененном голе Станислава Магкеева в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

На 82-й минуте арбитр Владислав Безбородов отменил взятие ворот красно-белых.

«Мы пересмотрели этот эпизод. Там был пассивный офсайд. Камано как раз таки помешал Мартинсу добраться до мяча. Если бы он не поставил блок, то Крис бы выбил этот мяч. Помню, что у нас отменили точно такой же гол с «Крыльями». Такие правила. Судьи разобрались, молодцы!» — сказал Чернов «СЭ».

Ответный матч между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

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