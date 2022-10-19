Рассказов поделился эмоциями от первого гола за «Спартак» за 2 года

Защитник «Спартака» Николай Рассказов поделился эмоциями от первого гола за «Спартак» за 2 года. Он забил в матче против «Факела» (2:1) в 4-м туре групповой стадии Кубка России.

В последний раз 24-летний футболит забивал 20 июня 2020 года, 23-й тур РПЛ, в матче с «Арсеналом» (3:2).

— Давно не забивал, очень рад. Помог команде, рад сам за себя.

— Что вам сказал Шамар, когда вы праздновали гол?

— Он сказал, что специально не касался мяча, оставил мне. Я думал по поводу возможного офсайда. Если бы он коснулся мяча — было бы зафиксировано положение вне игры.

— Гол вы посвятили своему будущему ребенку?

— Нет, посвятил своим детям. Они смотрели матч, поэтому посвятил дочкам гол сегодня.