Маслов — о победе над «Динамо»: «Рад забить гол. Спасибо за поддержку»

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал победу над «Динамо» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Маслов стал автором третьего гола красно-белых.

«Красно-белые, спасибо, всех с победой в дерби. Несмотря на счет, тяжелая игра была. Рады, что выиграли, рад забить гол. Спасибо за поддержку», — сказал Маслов на видео в соцсетях клуба.

В следующем матче Кубка России «Спартак» 14 августа сыграет на выезде с «Крыльями Советов», «Динамо» в этот же день встретится с одноклубниками из Махачкалы.