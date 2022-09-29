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Кубок России

29 сентября, 23:46

Литвинов: «Абаскаль прав, присоединяюсь к его словам. Мы победили «Зенит» сегодня за счет веры»

Латвинов заявил, что «Спартак» победил «Зенит» за счет веры
Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

— Как настаивались на Зенит?

— Как на обычную рядовую игру — на победу! Ни о каком реванше мы не думали. Самое главное — побеждать в каждой игре и стараться прогрессировать.

— Первая победа «Спартака» над «Зенитом». За счет чего сегодня удалось победить?

— Абаскаль прав, присоединяюсь к его словам. Мы победили «Зенит» сегодня за счет веры. Реализовали свои моменты, а они нет.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу московского клуба.

Красно-белые с 9 очками возглавляют группу B. Сине-бело-голубые располагаются на 3-й строчке с 3 баллами.

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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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