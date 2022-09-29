Литвинов: «Абаскаль прав, присоединяюсь к его словам. Мы победили «Зенит» сегодня за счет веры»

29 сентября, 23:46
Защитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.
— Как настаивались на Зенит?
— Как на обычную рядовую игру — на победу! Ни о каком реванше мы не думали. Самое главное — побеждать в каждой игре и стараться прогрессировать.
— Первая победа «Спартака» над «Зенитом». За счет чего сегодня удалось победить?
— Абаскаль прав, присоединяюсь к его словам. Мы победили «Зенит» сегодня за счет веры. Реализовали свои моменты, а они нет.
Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу московского клуба.
Красно-белые с 9 очками возглавляют группу B. Сине-бело-голубые располагаются на 3-й строчке с 3 баллами.