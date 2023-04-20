Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 10:15

Эмерсон: «Финал Кубка с «Уралом» не соберет полный стадион? Мнение таких людей нам неинтересно»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Урала» Эмерсон ответил «СЭ» на вопрос, сможет ли «Урал» собрать большое количество болельщиков в случае выхода в финал FONBET Кубка России.

В среду, 19 апреля, екатеринбуржцы сыграли вничью с ЦСКА (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ.

«После вылета «Спартака» говорят, что финал Кубка с «Уралом» не соберет полный стадион? Сколько людей, столько и мнений. Нас это не особо интересует. Мы движемся и хотим попасть в финал. У нас свои цели и свои мечты. Мнение таких людей нам неинтересно. Способен ли «Урал» собрать много болельщиков в «Лужниках»? Думаю, что в таком случае приедет много наших болельщиков, как и болельщиков соперника. Сорок тысяч должно подъехать», — сказал Эмерсон «СЭ».

Ответный матч финала Пути РПЛ между «Уралом» и ЦСКА состоится 3 мая.

Финал FONBET Кубка России состоится 11 июня на стадионе «Лужники». В нем встретятся победители финала Пути РПЛ и финала Пути регионов.

2
Обсудить
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Криштиану чуть не удалили за прием из ММА. «Аль-Наср» проиграл и упускает чемпионство
Российский нападающий впервые забил в плей-офф. И это в 34 года!
Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления ВСУ в Донбассе
От чистого листа: типографии нашли замену бумаге из Европы в Китае и Турции
Экс-замминистра культуры Ярилова задержана по делу о хищении с «Пушкинских карт»
В автосалонах РФ осталось около 300 новых иностранных автомобилей массового сегмента
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Пять героев «Акрона». Клуб-сенсация выбил «Спартак» из Кубка
Денисов — о незабитом пенальти Бальде в матче с «Акроном»: «Была мысль подойти и пробить самому»
Кубок — «Акрону»! И руки прочь от Абаскаля! Рабинер — о вылете «Спартака» от клуба первой лиги
Денисов считает, что «Спартак» должен был обыграть «Акрон», несмотря на отсутствие лидеров
Овчинников: «Я думаю, что Кубок России выиграет команда из РПЛ»
Денисов считает, что «Спартаку» не хватило реализации в матче с «Акроном»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Урала» Егорычев не считает, что в FONBET Кубке России будет легче после вылета «Спартака»

Денисов считает, что «Спартаку» не хватило реализации в матче с «Акроном»