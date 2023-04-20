Эмерсон: «Финал Кубка с «Уралом» не соберет полный стадион? Мнение таких людей нам неинтересно»

Защитник «Урала» Эмерсон ответил «СЭ» на вопрос, сможет ли «Урал» собрать большое количество болельщиков в случае выхода в финал FONBET Кубка России.

В среду, 19 апреля, екатеринбуржцы сыграли вничью с ЦСКА (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ.

«После вылета «Спартака» говорят, что финал Кубка с «Уралом» не соберет полный стадион? Сколько людей, столько и мнений. Нас это не особо интересует. Мы движемся и хотим попасть в финал. У нас свои цели и свои мечты. Мнение таких людей нам неинтересно. Способен ли «Урал» собрать много болельщиков в «Лужниках»? Думаю, что в таком случае приедет много наших болельщиков, как и болельщиков соперника. Сорок тысяч должно подъехать», — сказал Эмерсон «СЭ».

Ответный матч финала Пути РПЛ между «Уралом» и ЦСКА состоится 3 мая.

Финал FONBET Кубка России состоится 11 июня на стадионе «Лужники». В нем встретятся победители финала Пути РПЛ и финала Пути регионов.