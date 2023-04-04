Эммерсон «Слишком плотный график, чтобы мы радовались победе над «Спартаком»

Защитник «Урала» Эммерсон высказался о победе его команды над «Спартаком» (1:1; 2:1) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Победа над «Спартаком», вы их выбили в Путь Регионов, что это для Вас?

— Победа! Мы идем дальше.

— На «Спартак» надо по-особенному настраиваться?

— Надо, но как я сказал до этого, слишком плотный график, чтобы мы радовались. Через три дня матч с «Ахматом», и мы уже готовимся к следующей игре.

Виктор Михайлович каждую игру находит особенные слова, чтобы замотивировать всех футболистов. Главное, что он держит всех в тонусе. Даже косметическими коррекциями состава он не мешает, а, наоборот, укрепляет, — приводит слова Эммерсона корреспондент «СЭ».

В финале Пути РПЛ «Урал» сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов». В первом матче команды сыграли вничью — 2:2. Ответная игра состоится в Москве 5 апреля. Начало встречи — в 19.30 (мск).