Круговой: «Спартак» забил свои моменты, а мы нет. Никакой недооценки соперника не было"

Круговой заявил, что со стороны «Зенита» не было недооценки «Спартака»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

— «Спартак» забил свои моменты, а мы нет. Никакой недооценки соперника не было.

— Это принципиальный матч для вас?

— Конечно! Матчи со «Спартаком» принципиальны всегда. Просто сегодня не получилось, разгром. Нам нужно было идти в атаку, чтобы отыграться. К сожалению, нас поймали на контратаках.

— Два поражения в Кубке России. Что происходит с «Зенитом» в Кубке?

— Ничего особенного, просто не получается. Я не знаю, как ответить. Вроде бы ротация была небольшая, но моменты все равно у нас были. Мы могли забивать.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу московского клуба.

Красно-белые с 9 очками возглавляют группу B. Сине-бело-голубые располагаются на 3-й строчке с 3 баллами.