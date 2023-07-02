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Кубок России

Сегодня, 14:40

Круговой — о формате Кубка России: «В этих непонятных схемах можно сто раз запутаться!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Данил Круговой в разговоре с корреспондентом «СЭ» признался, что путается в схеме проведения Кубка России.

«В этих непонятных схемах можно сто раз запутаться! Кто с кем играет и кто на кого выходит. Формат до конца не был понятен. Если бы прошли дальше не было бы понятно, куда попадаем», — сказал Круговой «СЭ».

Также защитник «Зенита» оценил итоги итоги жеребьевки предстоящего розыгрыша Кубка России.

«Хорошие команды. С «Ахматом» будет тяжело играть на выезде», — добавил Круговой.

«Зенит» сыграет в группе с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Балтикой».

Данил Круговой
Кубок России
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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