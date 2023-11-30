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Кубок России

Сегодня, 13:31

Круговой — о «Динамо»: «Для «Зенита» это, конечно, неприятный соперник»

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Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о поражении от «Динамо» (0:1) в первой игре 1/4 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

«Для «Зенита» это, конечно, неприятный соперник. К сожалению, у нас не получилось сыграть достойно. Хотя мы серьезно настраивались, ведь важно начинать плей-офф Кубка с победы, тем более на выезде», — приводит слова Кругового Sport24.

Ответная встреча команд состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 12 марта следующего года.

В нынешнем сезоне Круговой сыграл 16 матчей, в которых отметился 2 голевыми передачами.

Источник: Sport24.ru
Данил Круговой
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