Круговой — о «Динамо»: «Для «Зенита» это, конечно, неприятный соперник»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о поражении от «Динамо» (0:1) в первой игре 1/4 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

«Для «Зенита» это, конечно, неприятный соперник. К сожалению, у нас не получилось сыграть достойно. Хотя мы серьезно настраивались, ведь важно начинать плей-офф Кубка с победы, тем более на выезде», — приводит слова Кругового Sport24.

Ответная встреча команд состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 12 марта следующего года.

В нынешнем сезоне Круговой сыграл 16 матчей, в которых отметился 2 голевыми передачами.