6 ноября, 23:31
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил результат первого матча 1/4 финала Кубка России с «Ахматом».
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.
— Мы выполняли тренерскую установку. Игра полностью складывалась по нашему сценарию. Всегда стараемся играть в открытую игру. Много матчей с «Ахматом» в ноябре? Ничего плохого в этом не вижу. По мне — хорошо.
«Зенит» и «Ахмат» проведут второй матч в Кубке России 27 ноября.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2