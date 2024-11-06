Защитник «Зенита» Чистяков — о победе над «Ахматом»: «Игра полностью складывалась по нашему сценарию»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил результат первого матча 1/4 финала Кубка России с «Ахматом».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

— Мы выполняли тренерскую установку. Игра полностью складывалась по нашему сценарию. Всегда стараемся играть в открытую игру. Много матчей с «Ахматом» в ноябре? Ничего плохого в этом не вижу. По мне — хорошо.

«Зенит» и «Ахмат» проведут второй матч в Кубке России 27 ноября.