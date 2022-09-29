Чистяков: «Вдвойне обидно, что проиграли именно «Спартаку»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил на вопросы журналистов после поражение «Спартаку» в матче группового этапа Кубка России (0:3).

— Была равная игра. Первый гол был определяющий. Побежали вперед, хотели отыграться. Пропустили еще два мяча. Обидно. Вдвойне обидно, что проиграли именно «Спартаку».

— Насколько сильно бьет поражение от «Спартака»?

— Конечно, бьет. Поговорили в раздевалке. Прошлись по ошибкам. Мне лично очень обидно проигрывать «Спартаку». Команде обидно, всем обидно.

— Этот «Спартак» конкурент «Зениту» в чемпионате?

— Конечно, да. «Спартак» — легендарный клуб, несмотря на состояние его формы. Они всегда конкуренты.

— Насколько сейчас удается думать о футболе? Получается ли?

— Скажу только за себя, время очень непростое. Достаточно товарищей ушли туда. Во время матчей, тренировок пытаюсь отвлекаться. Но когда выхожу с поля, начинаю читать новости, не знаю. Непростое время. Как его пережить? От нас это мало зависеть. Терпеть и поменьше читать новостей.

— Не обидно, что «Зенит» называют командой бразильцев?

— Нет, я так не считаю. Играют хорваты, колумбийцы. Мы одна команда. Мы выигрываем — мы «Зенит». Мы проигрываем — мы «Зенит».