Дуглас Сантос: «Удивлен, что Промеса не наказали. Из-за него произошла потасовка, а он выходит из ситуации невиновным»

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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» поделился мнением о кубковом матче против «Спартака», который завершился потасовкой.
— Малкома, Родригао и Барриоса дисквалифицировали на шесть кубковых матчей. Не слишком суровое наказание? И удивлен ли, что Промеса не наказали? — вопросы Дугласу.
— Да, я очень удивлен. Неприемлемо, когда человек, который все начал, и из-за которого произошла потасовка, выходит из ситуации невиновным, без всяких санкций. Грустно это осознавать, учитывая более жесткие санкции по отношению к нашим игрокам — Малком, Барриос и Родригао понесли чрезмерное наказание. Но главное, чего я не понимаю: почему ВАР все не перепроверил? Посмотрите, что делал Промес весь матч, как он действовал в те минуты после свистка. При этом ВАР что-то усмотрел в действиях Малкома и удалил его, я этого вообще не понимаю.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования