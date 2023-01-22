Дуглас Сантос: «Удивлен, что Промеса не наказали. Из-за него произошла потасовка, а он выходит из ситуации невиновным»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» поделился мнением о кубковом матче против «Спартака», который завершился потасовкой.

— Малкома, Родригао и Барриоса дисквалифицировали на шесть кубковых матчей. Не слишком суровое наказание? И удивлен ли, что Промеса не наказали? — вопросы Дугласу.

— Да, я очень удивлен. Неприемлемо, когда человек, который все начал, и из-за которого произошла потасовка, выходит из ситуации невиновным, без всяких санкций. Грустно это осознавать, учитывая более жесткие санкции по отношению к нашим игрокам — Малком, Барриос и Родригао понесли чрезмерное наказание. Но главное, чего я не понимаю: почему ВАР все не перепроверил? Посмотрите, что делал Промес весь матч, как он действовал в те минуты после свистка. При этом ВАР что-то усмотрел в действиях Малкома и удалил его, я этого вообще не понимаю.