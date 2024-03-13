Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

13 марта, 23:26

Марио Фернандес: «Зенит» доминировал от начала и до конца»

Георгий Горностаев
корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Марио Фернандес подвел итоги победного матча с «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:0).

— Показалось, непростой матч был сегодня. В чем сложность этой победы?

— Мы знали, что будет довольно сложная игра, потому что «Динамо» — очень сильный соперник. Но у нас получилось, мы доминировали от начала и до конца, и у нас получилось победить.

— Тем не менее, у «Динамо» были подходы. Как получилось сделать подходы к воротам и как получилось сделать так, чтобы они были совсем не опасными?

— Мне кажется, что особо опасных моментов на самом деле не было. Мы выиграли 2:0. Да, у них были попытки, но это не представляло какой-то особой опасности.

— В этом году «Зенит» будет в полную бороться за Кубок России? Хватит ли глубины состава?

— Да, конечно. Мы относимся к великой команде — «Зенит». Все игры мы стараемся выигрывать и только побеждать!

«Зенит» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 0:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.

Марио Фернандес
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
1
0
Читайте также
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Гаджиев: «Спартак» — действительно непредсказуемая команда»
Бистрович признался, что для «Балтики» РПЛ важнее Кубка России
Капитан «Ростова» Глебов: «Было бы лучше провести матч Кубка России с «Уралом» у нас»
Педро: «Не чувствую себя звездой. Мне нужно сохранять голову холодной, ведь я еще молод»
Сенников — про объявления судьями решений в матчах РПЛ и Кубка: «Это никому ненужная информация»
ЭСК поддержала решение Карасева засчитать гол «Спартака» в матче с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нино — о победе над «Динамо»: «Очень рад, что смог отличиться. С «Динамо» никогда не бывает легко играть»

Лещук заявил, что «Динамо» не хватило агрессии в кубковом матче против «Зенита»