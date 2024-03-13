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Кубок России

13 марта, 23:24

Нино — о победе над «Динамо»: «Очень рад, что смог отличиться. С «Динамо» никогда не бывает легко играть»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Защитник «Зенита» Нино прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— По моему мнению, это была отличная игра, — начал футболист. — Да, это было испытание, челлендж для меня, но мы справились. Вся команда играла здорово, мы все довольны игрой.

— Так как это ответный матч, понятно, что была задача быстро забить и лучше два. Это получилось сделать. Насколько это изменило сценарий игры?

— Для нас эта игра очень важная, как и для всех. Мы очень рады, что получилось достичь этой цели. Особую благодарность хотим выразить нашим болельщикам, мы очень рады, что они присутствовали на стадионе. Мы рады, что их не подвели.

— Не так много времени прошло после предыдущего матча. Насколько успели восстановиться и насколько легко дались сегодня 90 минут?

— Я из Бразилии, там я тоже много играл. Например, в прошлом сезоне играл по 60 матчей в год. Мы все знаем, что здесь на Кубке тоже много игр. Успеваем хорошо восстанавливаться.

— Что уже успели узнать о «Зените»? Успели адаптироваться в команде? Как вам атмосфера в клубе?

— Я слышал многое еще до того, как приехал сюда, какие здесь хорошие люди. Но убедился в этом и даже позитивно и положительно удивился, насколько они классные. Здесь очень позитивная атмосфера, мне это очень помогает, — сказал Нино.

«Зенит» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 0:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Нино (Зенит)
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