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Кубок России

Сегодня, 08:30

Ренан о банане в Ульяновске: «Грустный и неприятный эпизод. Каждый бразилец сталкивался с расизмом»

Ренан рассказал, как воспринял историю с брошенным бананом в Вендела
Гоша Чернов
Корреспондент
Вендел в матче с «Волгой».
Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Роберт Ренан в интервью «СЭ» рассказал, как отнесся к эпизоду с брошенным в его одноклубника Вендела бананом во время четвертьфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России против «Волги» (3:0).

— Твой первый выезд с «Зенитом» был в снежный Ульяновск, где ты просидел на скамейке 90 минут. В соцсетях болельщики шутили, что ты в шоке от такого холода. Какими были твои впечатления от той игры?

— Одно дело, когда тебе говорят все вокруг, что там холодно, а другое — своей кожей ощутить этот мороз. В какой-то момент, сидя на скамейке запасных, я впервые в жизни перестал чувствовать пальцы ног. Но при этом я не могу назвать тот опыт неприятным, мне правда было классно. Хотя, конечно же, было не по себе от того, что я не чувствую пальцы ног.

— Ты не раз высказывался против расизма, а в Ульяновске в бразильцев «Зенита» бросили банан. Как ты и другие соотечественники отреагировали на тот момент?

— В Бразилии это очень грустный и неприятный эпизод, и он всерьез нас расстроил. Каждый из нас, бразильцев, так или иначе сталкивался с расизмом. Никому не пожелаешь пережить это. Единственное, что можно сделать — продолжать бороться с расизмом, чтобы однажды он исчез из футбола и мира.

— В какой форме ты сталкивался с расизмом?

— Мне было лет 16 или 17, я уже играл за «Коринтианс». Решили с друзьями прогуляться по магазинам, зашли в торговый центр. Я хотел выбрать себе духи, зашел в парфюмерный магазин. Остановился на каких-то и уже собирался их купить. Подошел к продавщице со словами, что хочу приобрести флакон. А она берет тестер, пшикает тот парфюм и отдает мне. Я отвечаю, что аромат мне уже понравился и я хочу купить. А она ухмыляется: «Ты? Купить? Это для тебя очень дорого!» И она это произнесла с таким видом, что было понятно — все из-за цвета моей кожи. Я не выглядел неряшливо или как-то еще, причина, так сказать, у нее была одна. С этим согласились и мои друзья. И это было очень неприятно.

КДК РФС оштрафовал «Волгу» за инцидент с Венделом на 500 тысяч рублей, полиция Ульяновска задержала болельщика, бросившего в бразильца банан.

Роберт Ренан. «Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
Роберт Ренан
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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