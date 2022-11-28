Родригао: «Всего этого можно было бы избежать, если б не поведение футболистов «Спартака»

Защитник «Зенита» Родригао принес извинения за массовую драку, которая произошла после окончания основного времени матча 6-го тура Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (0:0, 4:2 — по пенальти).

Бразилец был одним из самых активных участников потасовки, которая привела к шести красным карточкам.

«Я уже говорил и повторюсь: случившееся не должно было происходить. Мне неприятно, что это случилось на глазах у болельщиков, молодых ребят, для которых мы стараемся быть примером, для которых мы стараемся показывать иную модель поведения и, конечно, принципы честной борьбы. Это не то, что они должны видеть.

Очень жаль, что все это произошло. Но и матч, в котором эмоции так накалены, и поведение соперников не оставили, к сожалению, возможности этого избежать. С первой до последней минуты каждый игрок соперника провоцировал нас, они постоянно искали возможность для провокации, будто ждали, что рано или поздно начнется какая-нибудь заварушка. Могу сказать и от лица других ребят: мы вышли на поле, чтобы делать ровно то, что мы знаем и умеем — играть в футбол, радовать болельщиков и добиваться нужного результата. Зачем вышел на поле соперник? Мне не очень понятно. Точно не играть в футбол!

Думаю, всего этого можно было бы избежать, если б не поведение футболистов «Спартака». Раз за разом — какие-то стычки и комментарии в наш адрес. В какой-то момент стало невозможно терпеть происходящее, ведь все это было на глазах у наших родных и близких, на нашем родном стадионе. Нельзя было оставлять это без ответа. Когда прозвучал финальный свисток и была очередная небольшая стычка я бросился помогать одноклубнику, партнеру по команде. Конечно, мы все сожалеем о случившемся и понимаем, что таких ситуаций быть не должно. Хочу принести искренние извинения всем, кто был на стадионе и у экранов», — сказал Родригао Sport24.

После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).