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Пресняков-старший: «Если Дзюбу выпустят в матче против «Спартака», он будет зуботычины раздавать»

Пресняков-старший поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в комментарии для «СЭ» поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Если Дзюбу выпустят в матче против «Спартака», он будет зуботычины раздавать. Правда, это уже не «Зенит», судьи могут и свистеть. Это там он распихивал защитников и последствий не было. Так уже бывало, что Дзюбу убирали из одной команды, а он хорошо играл против этой команды. Насколько я знаю, болельщики «Локомотива» от него не в восторге. Возможно, они его покроют непечатными словами, если он выйдет на поле. Но очень часто таких людей эти вещи стимулируют — начинают бороться из последних сил. Но не знаю, что будет. Он не играл, годы уже», — сказал Пресняков «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля 2023 года на правах свободного агента, 34-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23.

Матч FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» пройдет 22 февраля, в среду. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Артем Дзюба
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