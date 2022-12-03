Валерий Баринов: «Спартак» — кубковая команда. «Локомотив» был такой же командой, но он забыл про это»

Заслуженный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал результат жеребьевки плей-офф Кубка России.

«Не знаю, каким будет «Локомотив» после паузы. «Спартак» — кубковая команда. «Локомотив» был такой же командой, но он забыл про это. Сейчас пришел новый тренер. Надеюсь, будет новая игра. Пара интересная.

Железнодорожники будут заряженными. Обыграть «Спартак» в Кубке хочет каждый. У меня скептическое отношение к тому, что сейчас происходит в «Локомотиве». Больше удручает то, что я не буду ходить на стадион. Не собираюсь оформлять паспорт болельщика. Считаю глупостью делать этот документ в нашей стране. У нас и так болельщиков не дождешься на стадионе, а сейчас их решили просто убрать. Другими способами надо наводить порядок на стадионе. Атмосфера будет, как на кладбище», — сказал Баринов «РБ Спорт».

Плей-офф Пути РПЛ начнется с четвертьфиналов, на этой стадии команды, занявшие первые места в группах, сыграют со вторыми, матчи пройдут 22 февраля и 1 марта.