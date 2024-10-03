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Сегодня, 00:21

Заур Тедеев объяснил, почему Артем Дзюба не сыграл с «Зенитом»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев после поражения от «Зенита» (1:5) в матче 5-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России объяснил, почему форвард Артем Дзюба не сыграл.

«До этого Артем сыграл два матча по 90 минут, и до этого вышел еще на замену. Плюс у нас была достаточно тяжелая дорога. Все-таки футболиста в 36 лет надо уберегать. В этой ситуации мы решили дать многим футболистам возможность готовиться уже к следующему матчу.

Формат Кубка России позволяет нам отчасти делать вот такие ротации. Но, наверное, вся Россия сегодня отчасти удивлена, как мы могли против «Зенита» проделать такую серьезную ротацию, когда поменялось ровно 11 футболистов. И это, отчасти нелогичное действие мы объясняем тем, что, к сожалению, у нас была тяжелейшая дорога в обратную сторону, в особенности – с «Ростовом». И была реакция футболистов. Нам просто нужно было сохранить здоровье футболистов, потому что такая дорога отнимает очень много сил и энергии», – отметил Тедеев.

«Зенит» с 13 очками лидирует в турнирной таблице группы D. «Акрон» (8) располагается на второй позиции.

 
Нападающий Александр Соболев (слева) забил дебютный гол за &laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;матче против &laquo;Акрона&raquo; (5:1). Шоу-матч «Зенита»: первый гол Соболева, травма Глушенкова, Дзюба среди зрителей
Артем Дзюба
Футбол
ФК Акрон
ФК Зенит
Заур Тедеев

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