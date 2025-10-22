Тедеев — о сравнении Дзюбы судейства с цирком: «Артему я всегда доверяю»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в разговоре с «СЭ» прокомментировал публикацию нападающего клуба Артема Дзюбы о голе ЦСКА в ворота команды.

Ранее Дзюба выразил недовольство засчитанным голом ЦСКА в матче против тольяттинцев (2:3) в 6-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

В эпизоде с первым голом армейцев полузащитник ЦСКА Матия Попович, отдавая передачу, находился на границе поля. Видеоарбитры не увидели подтверждения того, что мяч ушел за пределы поля, о чем сигнализировали футболисты гостей

— Дзюба — о засчитанном голе сказал: «цирк или аут?»

— Он, наверное, лучше видел сверху. Артему я всегда доверяю.

ЦСКА (13 очков) гарантировал себе лидерство в группе D Кубка России. В плей-офф пути РПЛ турнира армейцы сыграют с махачкалинским «Динамо», занявшим второе место в группе C.

«Акрон» (5) замкнул квартет и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.