Зделар из-за рождения сына пропустит матч ЦСКА с «Сочи» в FONBET Кубке России

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар пропустит матч 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Сочи» из-за рождения сына, сообщается в Telegram-канале клуба.

«Саша Зделар с разрешения тренерского штаба на несколько дней улетел домой в Сербию, где у него недавно родился сын!» — говорится в заявлении ЦСКА.

По медицинским показаниям матч пропустит защитник Мойзес. Эдуард Безуглов заявил, что у игрока нет серьезного повреждения и он находится под наблюдением.

В текущем сезоне Зделар сыграл за армейцев 9 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Матч ЦСКА — «Сочи» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 15:00 по московскому времени.