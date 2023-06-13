Зделар: «Верил в Акинфеева. Все знают, как он умеет играть в сериях пенальти»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился впечатлениями от игры вратаря Игоря Акинфеева в суперфинале Кубка России против «Краснодара» (1:1, 6:5 пен.).

— Верил в Акинфеева. Все знают, как он умеет играть в сериях пенальти, — приводит слова Акинфеева «Известия». — Все помнят матч чемпионата мира — 2018 против Испании (1:1, по пенальти 4:3). И за ЦСКА он не раз выигрывал серию пенальти. Поэтому была уверенность, что Игорь просто так не даст «Краснодару» победить. Он и выручил нас в послематчевой серии, отбил удары игроков «Краснодара» в самый нужный момент.

— За год игры в ЦСКА какие впечатления от работы вместе с Акинфеевым?

— Ничего нового о нем не скажу. Это настоящий мастер, легенда ЦСКА. Лучший вратарь России. Остается им даже сейчас, в 37 лет, когда есть немало хороших молодых голкиперов. Но Игорь всё еще лучший. И может играть на высоком уровне еще не один год. Что и показал в матче с «Краснодаром», выручив ЦСКА и принеся команде трофей. Он настоящий капитан, который всегда приходит на помощь и приносит успех в самый непростой момент.