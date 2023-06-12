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Кубок России

Сегодня, 05:50

Зделар: «Зачем что-то говорить об игре? Важно, что ЦСКА выиграл Кубок после долгих десяти лет»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, 6:5 по пенальти).

«Зачем что-то говорить об игре? Важно лишь то, что мы выиграли этот Кубок после долгих десяти лет! Горжусь всей командой и рад, что в первый сезон в России сразу выиграл трофей. Выражаю огромное уважение моим партнерам по ЦСКА, а также «Краснодару». Да, эти парни хороши, они тоже лучшие, потому что дошли до финала, но мы все равно были лучше и взяли этот трофей!» — приводит слова Зделара Sport24.

?В суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-11-zdelar-zachem-govorit-ob-igre-vazhno-chto-tsska-vyigral-kubok-cherez-10-dolgikh-let
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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