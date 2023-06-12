Зделар — об игре за ЦСКА: «Хочу завоевать еще больше трофеев»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, является ли для игрока победа в Кубке России лучшим моментом футбольной карьеры.

«Нашей задачей было выиграть Кубок, мы хорошо справились с работой. Не знаю, лучший ли это момент в моей карьере. У меня было много хороших эпизодов в карьере. Но это мой первый трофей в России. Хочу завоевать еще больше», — сказал Зделар «СЭ».

28-летний полузащитник выступает за ЦСКА с лета прошлого года. В минувшем сезоне он провел 38 матчей за армейцев во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.