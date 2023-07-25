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Сегодня, 19:51

«Зенит» — «Ахмат»: Фернандес и Адамов в запасе, Васютин — в старте

Виталий Косик
Корреспондент
Марио Фернандес.
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» и «Ахмат» опубликовали стартовые составы на матч первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Зенит»: Васютин, Караваев, Чистяков, Алип, Круговой, Ду Кейрос, Ерохин, Мантуан, Клаудиньо, Мостовой, Сергеев

Запасные: Кержаков, А. Адамов, Фернандес, Д. Адамов, Роберт, Сантос, Сутормин, Коваленко, Васильев, Бакаев, Кассьерра.

«Ахмат»: Шелия, Челикович, Тодорович, Уциев, Семенов, Диванович, Камилов, Бериша, Быстров, Ильин, Агаларов.

Запасные: Опарин, Ташаев, Ахмедов, Волков, Якуев, Мацуев, Олейников, Конате

Матч пройдет сегодня, 25 июля, начало встречи — 20.45 мск.

Кубок России. Группа C
25 июл, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат
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