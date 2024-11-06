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Сегодня, 20:35

«Зенит» — «Ахмат»: началась онлайн-трансляция матча Кубка России

«Зенит» сыграет с «Ахматом» в четвертьфинале пути РПЛ Кубка России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Клаудиньо (ФК «Зенит»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» на своем поле примет «Ахмат» в рамках четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 6 ноября. Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 20.45 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Ключевые события противостояния «Зенит» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru с 20.30 мск. Также игры из эфира «Матч ТВ» транслируются на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
06 нояб, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат

Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

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Групповой этап
Плей-офф
A
B
C
D
И М О
1 Спартак 6 14-4 15
2 Динамо 6 17-13 11
3 Динамо Мх 6 8-8 8
4 Кр. Советов 6 8-22 2
Показать матчи группы
31.07
18:30
Спартак
Динамо
3 : 0
01.08
19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1 : 0
14.08
19:30
Динамо
Динамо Мх
2 : 1
14.08
19:30
Крылья Советов
Спартак
0 : 3
27.08
19:30
Спартак
Динамо Мх
0 : 1
28.08
19:30
Динамо
Крылья Советов
5 : 1
18.09
21:15
Динамо Мх
Динамо
П 3 : 5
2 : 2
19.09
20:45
Спартак
Крылья Советов
4 : 1
02.10
19:00
Динамо
Спартак
2 : 3
02.10
19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П 5 : 3
3 : 3
22.10
18:30
Динамо Мх
Спартак
0 : 1
24.10
19:00
Крылья Советов
Динамо
3 : 6
И М О
1 Локомотив 6 17-6 17
2 Ростов 6 11-7 11
3 Химки 6 5-16 5
4 Оренбург 6 6-10 3
Показать матчи группы
30.07
18:30
Локомотив
Ростов
1 : 0
31.07
16:00
Химки
Оренбург
1 : 0
13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
3 : 1
19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
16:15
Химки
Ростов
П 8 : 7
2 : 2
23.10
16:30
Оренбург
Химки
2 : 0
23.10
19:00
Ростов
Локомотив
П 7 : 8
2 : 2
И М О
1 ЦСКА 6 8-2 14
2 Ахмат 6 9-6 9
3 Краснодар 6 4-7 9
4 Пари НН 6 5-11 4
Показать матчи группы
31.07
21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4 : 1
31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
1 : 0
14.08
17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0 : 1
18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
02.10
21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
22.10
20:45
ЦСКА
Ахмат
1 : 0
23.10
21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
1 : 2
И М О
1 Зенит 6 13-2 16
2 Рубин 6 7-4 9
3 Акрон 6 6-12 8
4 Факел 6 2-10 3
Показать матчи группы
30.07
18:30
Рубин
Акрон
4 : 0
30.07
21:00
Зенит
Факел
3 : 0
14.08
17:15
Рубин
Зенит
0 : 1
15.08
18:00
Факел
Акрон
1 : 2
27.08
17:15
Акрон
Зенит
П 5 : 4
1 : 1
27.08
19:30
Факел
Рубин
0 : 2
17.09
20:00
Зенит
Рубин
2 : 0
18.09
16:15
Акрон
Факел
2 : 0
01.10
16:15
Рубин
Факел
0 : 1
02.10
21:15
Зенит
Акрон
5 : 1
22.10
16:15
Факел
Зенит
0 : 1
23.10
19:00
Акрон
Рубин
0 : 1
Подробная таблица
30
июл
31
июл
01
авг
13
авг
14
авг
15
авг
27
авг
28
авг
17
сен
18
сен
19
сен
01
окт
02
окт
22
окт
23
окт
24
окт
30.07 18:30
Локомотив
Ростов
1
0
30.07 18:30
Рубин
Акрон
4
0
30.07 21:00
Зенит
Факел
3
0
31.07 16:00
Химки
Оренбург
1
0
31.07 18:30
Спартак
Динамо
3
0
31.07 21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4
1
31.07 21:00
Краснодар
ЦСКА
1
0
01.08 19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1
0
13.08 17:30
Оренбург
Локомотив
2
3
13.08 20:00
Ростов
Химки
3
1
14.08 17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П
4
2
1
1
14.08 17:15
Рубин
Зенит
0
1
14.08 19:30
Динамо
Динамо Мх
2
1
14.08 19:30
Крылья Советов
Спартак
0
3
15.08 18:00
Факел
Акрон
1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
27.08 17:15
Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
Зенит
П
5
4
1
1
27.08 19:30
Спартак
Динамо Мх
0
1
27.08 19:30
Факел
Рубин
0
2
28.08 15:00
Оренбург
Ростов
0
1
28.08 17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0
1
28.08 19:30
Динамо
Крылья Советов
5
1
28.08 19:30
Локомотив
Химки
4
0
17.09 20:00
Зенит
Рубин
2
0
18.09 16:15
Акрон
Факел
2
0
18.09 19:00
Ростов
Оренбург
3
1
18.09 19:00
ЦСКА
Краснодар
2
0
18.09 21:15
Динамо Мх
Динамо
П
3
5
2
2
19.09 18:30
Химки
Локомотив
1
5
19.09 18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1
2
19.09 20:45
Спартак
Крылья Советов
4
1
01.10 16:15
Рубин
Факел
0
1
01.10 18:30
Локомотив
Оренбург
2
1
01.10 20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0
2
02.10 16:15
Химки
Ростов
П
8
7
2
2
02.10 19:00
Динамо
Спартак
2
3
02.10 19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П
5
3
3
3
02.10 21:15
Ахмат
Краснодар
3
0
02.10 21:15
Зенит
Акрон
5
1
22.10 16:15
Факел
Зенит
0
1
22.10 18:30
Динамо Мх
Спартак
0
1
22.10 20:45
ЦСКА
Ахмат
1
0
23.10 16:30
Оренбург
Химки
2
0
23.10 19:00
Ростов
Локомотив
П
7
8
2
2
23.10 19:00
Акрон
Рубин
0
1
23.10 21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
1
2
24.10 19:00
Крылья Советов
Динамо
3
6
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Г

Тимур Сулейманов

Локомотив

 		6

Эль Мехди Маухуб

Динамо

 		5

Гамид Агаларов

Динамо Мх

 		5
Статистика / Бомбардиры

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