Сегодня, 20:35
«Зенит» на своем поле примет «Ахмат» в рамках четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 6 ноября. Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 20.45 по московскому времени.
На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Ключевые события противостояния «Зенит» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru с 20.30 мск. Также игры из эфира «Матч ТВ» транслируются на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.
Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2