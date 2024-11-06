«Зенит» дома разгромил «Ахмат» в матче 1/4 финала Кубка России

«Зенит» на своем поле обыграл «Ахмат» в первом матче 1/4 финала Кубка России — 3:0.

Счет на 20-й минуте открыл Клаудиньо. На 53-й минуте Кассьерра увеличил преимущество хозяев. Он также поучаствовал в первом голе команды, отдав пас на Клаудиньо. Точку в матче поставил Александр Соболев, который отличился на 87-й минуте.

По желтой карточке в этой встрече получили защитник сине-бело-голубых Дмитрий Чистяков, а также футболисты грозненцев Исмаэль Силва и Максим Самородов.

Второй матч команды проведут между собой 27 ноября.