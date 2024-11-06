«Зенит» дома разгромил «Ахмат» в матче 1/4 финала Кубка России

6 ноября, 22:43
«Зенит» на своем поле обыграл «Ахмат» в первом матче 1/4 финала Кубка России — 3:0.
Счет на 20-й минуте открыл Клаудиньо. На 53-й минуте Кассьерра увеличил преимущество хозяев. Он также поучаствовал в первом голе команды, отдав пас на Клаудиньо. Точку в матче поставил Александр Соболев, который отличился на 87-й минуте.
По желтой карточке в этой встрече получили защитник сине-бело-голубых Дмитрий Чистяков, а также футболисты грозненцев Исмаэль Силва и Максим Самородов.
Второй матч команды проведут между собой 27 ноября.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2