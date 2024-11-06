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Сегодня, 19:56

«Зенит» — «Ахмат»: Соболев в запасе, Клаудиньо и Педро выйдут с первых минут

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Зенит» и «Ахмат» объявили составы на первый матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Зенит»: Адамов, Родригао, Чистяков, Алип, Горшков, Ахметов, Ерохин, Артур, Педро, Клаудиньо, Кассьерра.

Запасные: Павлов, Бязров, Дуглас Сантос, Эракович, Караваев, Васильев, Мантуан, Вендел, Мостовой, Барриос, Гонду, Соболев.

«Ахмат»: Опарин, Уциев, Ибишев, Швец, Ловат, Исмаэл, Диванович, Ковачев, Камилов, Якуев, Мауро Луна.

Запасные: Магомедов, Жиров, Гандри, Адамов, Камило, Самородов, Мацуев.

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится в среду, 6 ноября и начнется в 20.45 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Ответная игра между командами пройдет 27 ноября.

Сергей Семак и&nbsp;Сергей Ташуев. «Зенит» — «Ахмат». Онлайн-трансляция матча Кубка России
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06 нояб, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
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Динамо
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14.08
19:30
Крылья Советов
Спартак
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Спартак
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19:30
Динамо
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Динамо Мх
Динамо
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Химки
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13.08
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Оренбург
Локомотив
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Ростов
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28.08
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Оренбург
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28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
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19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
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Химки
Ростов
П 8 : 7
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23.10
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Оренбург
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31.07
21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
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31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
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ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
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Краснодар
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18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
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Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
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Ахмат
Краснодар
3 : 0
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ЦСКА
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1 : 0
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Акрон
4 : 0
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Зенит
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Рубин
Зенит
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15.08
18:00
Факел
Акрон
1 : 2
27.08
17:15
Акрон
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Спартак
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3
0
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П
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Крылья Советов
Спартак
0
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15.08 18:00
Факел
Акрон
1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
27.08 17:15
Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
Зенит
П
5
4
1
1
27.08 19:30
Спартак
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0
1
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0
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0
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0
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3
1
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2
0
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П
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Динамо Мх
П
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