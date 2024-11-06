Сегодня, 19:56
«Зенит» и «Ахмат» объявили составы на первый матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Зенит»: Адамов, Родригао, Чистяков, Алип, Горшков, Ахметов, Ерохин, Артур, Педро, Клаудиньо, Кассьерра.
Запасные: Павлов, Бязров, Дуглас Сантос, Эракович, Караваев, Васильев, Мантуан, Вендел, Мостовой, Барриос, Гонду, Соболев.
«Ахмат»: Опарин, Уциев, Ибишев, Швец, Ловат, Исмаэл, Диванович, Ковачев, Камилов, Якуев, Мауро Луна.
Запасные: Магомедов, Жиров, Гандри, Адамов, Камило, Самородов, Мацуев.
Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится в среду, 6 ноября и начнется в 20.45 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Ответная игра между командами пройдет 27 ноября.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2