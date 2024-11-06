Сегодня, 08:45
«Зенит» сыграет с «Ахматом» в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 6 ноября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Ахмат» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 20.30 мск.
Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.
Кубок России по футболу сезона-2024/2025 пройдет с 30 июля 2024 по 1 июня 2025 года.
Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2