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«Зенит» — «Акрон»: где смотреть трансляцию и время начала матча Кубка России

«Зенит» сыграет с «Акроном» в Кубке России 2 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»
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2 октября «Зенит» сыграет с «Акроном» в группе D пути РПЛ FONBET Кубка России. Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 21.15 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция переклички игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи «Зенит» — «Акрон» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию можно смотреть бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
02 окт, 21:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Акрон

Сине-бело-голубые набрали 10 очков и лидируют в группе С. Команда из Тольятти с восемью баллами занимает второе место в квартете.

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