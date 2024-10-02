Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

2 октября, 22:48

«Зенит» — «Акрон»: Глушенков получил повреждение и покинул поле

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков получил повреждение в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Акрона».

25-летний футболист вышел на замену на 64-й минуте встречи и через пять минут неудачно приземлился на газон. После консультации с медиками игрок отправился в раздевалку.

Сине-бело-голубые будут доигрывать матч в меньшинстве, поскольку команда произвела все пять замен.

Встреча проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России.

В августе Глушенков перенес операцию после перелома руки, полученного в матче 5-го тура чемпионата России против «Химок» (1:1).

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
Максим Глушенков

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Ни дня без привозов Миски, «армейская» погоня и буллитная развязка. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - ЦСКА
В Испании сообщили, что Винисиус получит «Золотой мяч»
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Материалы сюжета Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
Горшков: «Поздравили Соболева с дебютным голом»
Шоу-матч «Зенита»: первый гол Соболева, травма Глушенкова, Дзюба среди зрителей
Кубок России: «Динамо» уступило «Спартаку», «Зенит» разгромил «Акрон». Результаты матчей 5-го тура Пути РПЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: видеообзор матча
«Зенит» забил «Акрону» пять голов, «Ахмат» разгромил «Краснодар». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
Сегодня
Вчера
Неделя