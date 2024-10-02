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2 октября, 23:08

«Зенит» разгромил «Акрон» в Кубке России, Соболев забил дебютный гол за сине-бело-голубых

Алина Савинова
Александр Ерохин, Нуралы Алип, Андрей Мостовой и Александр Соболев.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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«Зенит» одержал крупную победу над «Акроном» в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 5:1.

У сине-бело-голубых в этой встрече отличились Александр Ерохин, Артур (дубль), Александр Соболев, который забил первый гол за петербургскую команду после перехода из «Спартака», а также Андрей Мостовой, реализовавший пенальти в концовке матча. Автором единственного гола тольяттинского клуба стал Владимир Москвичев.

На 71-й минуте нападающий «Зенита» Максим Глушенков получил травму и ушел в раздевалку. Через несколько минут защитник «Акрона» Вячеслав Бардыбахин получил красную карточку, и обе команды доигрывали матч в меньшинстве, поскольку у клуба из Санкт-Петербурга не осталось замен после ухода Глушенкова с поля.

«Зенит» с 13 очками лидирует в турнирной таблице группы D. «Акрон» (8) располагается на второй позиции.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
02 окт, 21:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
5:1
Акрон
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Зенит

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